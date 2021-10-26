131 pozitif vakaya rastlandı!
26/10/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.169 olup, 89'u yerel 131 pozitif vakaya rastlanmış, 106 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 41 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 89 kişi ise yerel vakadır.
24 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.169
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 41
Yerel Vaka Sayısı: 89
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 106
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.438.578
Toplam Vaka Sayısı: 21.965
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.699
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1181
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1085
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 685
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6107
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 72.944