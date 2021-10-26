131 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.169 olup, 89'u yerel 131 pozitif vakaya rastlanmış, 106 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 41 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 89 kişi ise yerel vakadır.

24 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.169

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 41

Yerel Vaka Sayısı: 89

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 106

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.438.578

Toplam Vaka Sayısı: 21.965

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.699

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1181

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1085

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 685

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6107

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 72.944

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26/10/2021 18:18