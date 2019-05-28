Afyon'da Mantolama Yapan En İyi Firma

Manto, insanın bedenini soğuktan koruyan bir giyecektir. İnsan beden sıcaklığını olumlu yönde etkileyecek malzemelerden yapılmaktadır. Mantolama terimi ise aslında köken olarak manto ile bağıntılıdır. Manto nasıl ki insan bedenini soğuktan korumak için özel olarak üretilmiş bir üründür mantolama da aynı işlevi görerek binaları soğuktan korumaktadır. Binaların boyutuna göre kıyafet oluşturulması mümkün olmadığından Afyon mantolama uygulaması kullanılır.

Mantolama, yapıların ısı yalıtımını sağlayan en iyi yoldur. Konforlu ve sağlıklı yaşam alanları için mantolama asla ihmal edilmemelidir. Bina içerisinde yüksek faturalar ödenerek elde edilen sıcaklık pencere, çatı ve duvarlarda dışarı sızmaktadır. Dışarıdaki soğuk hava aynı yollardan içeri girerek mekanın daha kısa sürece soğumasına neden olmaktadır. Afyon mantolama aradaki ısı kaybını minimuma indirmektedir. Yaşam alanlarında eksilen sıcaklık daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Isınmadıkça yükseltilen yakıt tüketimi ay sonunda gelen yüksek faturalar anlamına gelmektedir. 63

Mantolama Nedir?

Kaçmaya çalışan sıcaklığı yakalamaya çalışan mantolama, ısı polisi olarak nitelendirilebilir. Afyon mantolama yakaladığı ısıyı evin içine hapseder. Yakalanan ısı nedeniyle yüzde 40’larda enerji tasarrufu yapılır. Az tüketilen enerji ile daha fazla ısınma sağlar. Günoğlu mantolama firması sadece müşterilerinin ekonomisine katkıda bulunmaz. Yaptığı kaliteli işler sayesinde bireysel tasarrufun yanı sıra devlet ekonomisine ve çevrenin korunmasına da katkıda bulunur.

Az tüketilen enerji çevrenin ve doğanın daha az kirlenmesi anlamına gelir. Mantolama yalnızca ısıyı hapsetmez. Yaz aylarında dışarıdan içeriye sıcaklığın girmesine engel olarak yaşam alanlarının daha serin olmasını sağlar. Yazları sıcak, kışları soğuk geçen Afyon mantolama ihtiyacının en fazla olduğu illerimizden biridir.

Mantolama Nerelere Yapılır?

Günoğlu mantolama firmasının uygulamaları ısı ve nem transferini minimuma indirgediğinden yapının rutubetten olumsuz etkilenmesinin önüne geçer. Böylece yapıların ömürleri daha uzun olur.

. Binaları dış duvarlarına

. Yapıların çatılarına

. Toprak temaslı mahallelere

. Katları ayıran zemin döşemelerine

. Depolara

. Garajlara

. Yapıların ısıtılmayan alanlarına bakan kısımlarına

. Soğuk hava depolarına Afyon mantolama uygulanabilir.

Dış Cephe Mantolamanın Uygulanışı

Binaları dış cephe mantolamasının yapılabilmesi için öncelikli olarak subasman profilleri yerleştirilir. Subasman profillerinin kusursuz olabilmesi için su terazisi kullanılır. Profiller yerleştirildikten sonra plaka yerleştirmeye geçilir. Plakalar fugalı, taş yünü ve strafor olabilir. Plaka çeşitleri özellik bakımından farklılık gösterir.

Mantolama yapacak firmanın hangi plakayı kullanacağı ve özellikleri önceden öğrenilmelidir. Günoğlu mantolama firması gibi kaliteli plaka kullanan firmalar tercih edildiğinde istenilen verim en yüksek derecede elde edilir. Plakaların çevresi tamamıyla yapıştırıcı ile kaplanacak şekilde döşenir. Afyon mantolama plakaların orta kısımlarına bir veya iki öbek halinde yapıştırıcı uygular. Yapıştırıcılar ile plakalar yerleştirilir. Kuruması için en az bir gün beklenir.

Yapışan plakaları dübellenmesi işlemine geçilir. Dübelleme işlemi, plakaların ek yerleşimlerine denk gelecek şekilde yapılır. Ortalarına da dübelleme yapılır. Yüksek binalarda üst katlarda dübel sayısı artırılır. Dübelleme işlemi bitirilince sıva yapılır. Plakaların üzerine Afyon mantolama bir kat kalın sıva uygulamaktadır. Kalın sıva plakaların dış etkilerden korunması için önemlidir.

Sıvadan sonra file yerleştirilir. Filelerin üzerine yapılan sıva ince tercih edilir. İnce sıva atıldıktan sonra 1 gün kuruması için beklenir. Dekoratif kaplama uygulaması sıvalar kuruduktan sonra yapılan aşamadır. Günoğlu mantolamanın yaptığı işlerde hiçbir çıkıntı görülmez. Bunun nedeni dekoratif uygulamayı tek seferde yapıyor olmalarıdır. Dekoratik kaplamadan sonra boyama işlemiyle Afyon mantolama uygulaması sona erdirilir.

İç Mantolama Nasıl Uygulanır?

Büyük apartmanlarda yapının mantolanması kararı biraz zor alınabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya olanlar için farklı seçenekler sunulmaktadır. Dış mantolama kadar tek başına yeterli olmasa dahi iç cephe mantolaması yapılarak ısı yalıtımı sağlanabilir. Dış ile iç mantolamanın uygulaması birebir aynıdır. Aradaki fark iç mantolamada kullanılan malzemenin en fazla 2 veya 3 cm olmasıdır. Dış mantolamada alan sınırlaması olmadığından kalın malzeme kullanılabilir fakat iç mekanın küçülmemesi için malzeme ince kullanılmak zorundadır. Çünkü duvarlara döşenen yalıtım malzemeleri ister istemez alanı daraltmaktadır.

Mantolama Yapmanın Faydaları

Çok çeşitli faydası ve avantajı olduğundan dolayı Afyon mantolama yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Mantolamanın faydaları şöyle sıralanabilir:

. Mantolama yapının dış yüzeyindeki kolon, kiriş gibi bütün yapı elemanlarını tamamen kaplamaktadır. Böyle olunca ısı köprülerinin oluşması engellenir.

. Dışarı ile içerideki sıcaklık farkından dolayı binada zaman içerisinde çatlaklar oluşabilir. Mantolama yapıyı manto gibi sardığından sıcaklık farklı yalnızca 5 dereceye kadar çıkar. Böylece çatlamaların önüne geçilebilir.

. Binanın ana yapısını bütün dış etkilerin olumsuzluklarından koruyan Afyon mantolama yapıların daha uzun ömürlü olmasına yardımcıdır.

. Isı yalıtımının yanında su yalıtımı da sağlanır.

. Kaliteli malzeme, Günoğlu mantolama firması gibi uzman ekiple çalışılarak yapılan uygulamalar yarı yarıya enerji tasarrufu elde ettirir.

. Isı yapıdaki alanlarda dengeli şekilde dağılır. Dağılma dengeli olduğundan yoğuşma olmaz.

. Azalan yakıt ve enerji tüketimi doğaya faydalıdır.

. Dış etkilerden korunarak daha uzun ömürlü olan binadaki yaşam kalitesi ve konforu Afyon mantolama sayesinde artmış olur.

Mantolama Uygulamasının Yapılması Ne Kadar Sürer

Mantolamanın ne kadar süreceği binanın büyüklüğüne ve çalışacak personel sayısına göre değişmektedir. Orta büyüklükteki binanın mantolanması ortalama 1 ile 4 hafta arasında sürer. Uygulamanın yapılışında hava şartları önemli bir etkendir. Yoğun sis, kuvvetli rüzgar ve yağmurlu havada mantolama yapılamamaktadır. Mantolama yapmak için dış sıcaklığın en az 5 derece olması en ideal olandır. Daha fazla işçi ile uygulamasını gerçekleştiren Afyon mantolama daha kısa sürede teslimatını yapmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Bina zarfı olarak bilinen dış duvarlar, kapılar, tavan, pencereler, çatı ve diğer bölümler çeşitli yapı elemanları kullanılarak dış etkenlerden korunmalıdır. Bu mekanlar iç ortam ile dış ortamı birbirinden ayırmaktadır. Isı kaybına neden olan bu alanların yalıtılması gerekir. Yalıtımı yapılamayan alanlardan ısı kaybı ile birlikte enerji kaybı gerçekleşecektir. Isısı azalan iç ortamın sıcaklığının istenilen seviyeye gelmesi için daha fazla yakıt kullanmak gerekir. Bu durumda gereksiz ve fazlaca enerji tüketimi anlamına gelir. Afyon mantolama uygulaması enerji kaybını engelleyerek ısınma maliyetinin en aza indirgenmesine yardımcı olur.

Müteahhitlerin bazıları binaların yalnızca görüntüsüne önem vermektedir. Yalıtımını düşünmeden binalar inşa etmektedir. Isı kaybı göz ardı edilerek yapılan binalarda ödenen faturalar sayesinde yapıların maliyeti sahibine daha pahalıya mal olmaktadır. Yanlış yapı malzemesi seçimi ve hatalı uygulamalar ısı yalıtımını olumsuz yönde etkileyerek fazla yakıt tüketimini beraberinde getirmektedir.

Ülke ekonomisine ve aile giderlerine fayda sağlayabilmek için Afyon mantolama imkanları değerlendirilmelidir. Bütün olumsuzlukları dikkate alan yetkili makamlar 2000 yılında bir yönetmelik yürürlüğe soktular. 2000 yılında yayınlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ile yeni projelendirilen konutlar ısı yalıtımını gerçekleştirmek zorundadır. Yönetmeliğe göre, eski olan binalar ise 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi’ni almak zorundadır.

Eski binaları Enerji Kimlik Belgesi alabilmesinin tek yolu Afyon mantolama ile dış cephe ısı izolasyonunu yaptırmalarıdır. Dış cephede uygulanacak yalıtımdaki malzemelerin kalınlığının optimum seçilmesi binanın enerji tasarrufunda etkilidir. Isıl konforu sağlanan binalardaki hayat daha sağlıklı ve kaliteli geçecektir. Rutubet ve nem gibi olumsuzluklar yaşanmayacağından dolayı yapının ömrü, yaşayanların yaşam kalitesi daha yüksek olacaktır. Yalıtım yaptırmayı düşünen yapı sahiplerinin kaliteli malzeme seçimine ve deneyimli eleman tercihine dikkat etmelidir. Malzeme ve teknik elemanlar mantolamanın hatasız olmasında en büyük etkendir. Afyon ili sınırlarında yer alan Günoğlu mantolama firması sektörde oldukça mahirdir.

Günoglu mantolama firmasını ziyaret ederek bilgi almak için firmanın web adresini ziyaret edebilirsiniz; http://www.afyongunoglumantolama.com/