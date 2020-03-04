Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 3 bini geçti
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 3 bini geçti.
04/03/2020
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Söz konusu can kayıplarının 37’si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde oldu.
Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong’dan olmak üzere 2 bin 983’e çıktı, tespit edilen vaka sayısı ise 80 bin 270’e ulaştı. Dünya genelinde ise 3 bin 198 kişi hayatını kaybetti.