Hristodulidis Dendias İle Görüştü
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, Atina’da, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştüğü bildirildi
25/10/2019
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Alithia gazetesi, Hristodulidis ile Dendias’ın Kıbrıs sorunu, üçlü ittifaklar ve Suriye’deki durumla ilgili görüş alışverişi yaptıklarını yazdı. Gazete, Dendias’ın Yunanistan’da yayın yapan “Parapolitika” radyosuna verdiği röportajda da, Türkiye’ye ortamı gerginleştirme politikasından vazgeçmesi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal etmeye son vermesi” çağrısı yaptığını yazdı.