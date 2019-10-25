Hristodulidis Dendias İle Görüştü

Alithia gazetesi, Hristodulidis ile Dendias’ın Kıbrıs sorunu, üçlü ittifaklar ve Suriye’deki durumla ilgili görüş alışverişi yaptıklarını yazdı. Gazete, Dendias’ın Yunanistan’da yayın yapan “Parapolitika” radyosuna verdiği röportajda da, Türkiye’ye ortamı gerginleştirme politikasından vazgeçmesi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal etmeye son vermesi” çağrısı yaptığını yazdı.

25/10/2019 11:27