Dimitris Papadakis EDEK'ten ihraç edildi

Uzun yıllardır EDEK’te görev yapan ve EDEK’i Avrupa Parlamentosu’nda da temsil eden Dimitris Papadakis’in, parti menfaatlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle EDEK’ten ihraç edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, EDEK Disiplin Kurulu’nun dün, Papadakis aleyhindeki iddiaları incelediği saatler süren bir toplantı yaptığını ve Papadakis’in partiden ihraç edilmesini kararlaştırdığını yazdı.

Gazete, Papadakis’in karara itiraz ettiğini ve konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladığını kaydetti.

11/02/2020 12:34