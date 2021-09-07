139 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.720 olup, 103'ü yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş,188 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 103 kişi ise yerel vakadır.

50 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

7 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.720

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30

Yerel Vaka Sayısı: 103

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 188

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .523.145

Toplam Vaka Sayısı: 17.394

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.383

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1942

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1682

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 114

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4036

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 617

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4041

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 45.556

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07/09/2021 18:57