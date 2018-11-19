İngiliz Doktorlar Hastaların Ruhsal ve Fiziksel Sağlığı İçin “Kültür ve Sanat Reçeteleri” Yazacak

Ülkenin her yerindeki pratisyen hekimler hükümetin yeni planına göre hastalarına daha az ilaç ve şurup, daha fazla sanat ve kültür önermeye hazırlanıyor.

“Sosyal reçete” adı verilen bu yaklaşım, bir dizi hastalık ve rahatsızlık için sanattan ilham alan terapötik tedavinin faydalarını vurgulamayı ve göstermeyi amaçlıyor. “Güzel sanatlara ve sosyal aktivitelere erişimin insanların ruhsal ve fiziksel sağlığını geliştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek,” diyor sağlık bakanı Matt Hancock.

Peki, hastalara hangi “sosyal reçeteler” yazılacak? Sanat ve müzik dersleri gibi uygulamalı faaliyetlerin yanı sıra bu reçeteler ile insanlar müzelere, tiyatrolara ve “kişisel yaratıcılığı” besleyen diğer kültürel merkezlere gönderilecek. Her halükarda kişiye özel olacak olan reçetelerde, doz ve gidilecek yerler tamamen o kişinin ilgi alanlarına göre belirlenecek.

Bu ilginç yaklaşım, Digital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın “Yalnızlık Stratejisi” isimli projesinin bir parçası. İngiltere Başkanı Theresa May’e göre bu girişim, “zamanımızın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri” ile bütünsel olarak mücadele edecek kültürel ve topluluk temelli faaliyetleri de gerektiriyor.

“Sosyal reçete” planı henüz erken bir aşamada olsa da, Digital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı 2023 yılından itibaren hayata geçebileceğini ileri sürüyor.

Hükümetin yeni “sosyal reçete” uygulaması ile İngiltere’deki doktorlar hastalara belli dozlarda sanat ve kültür reçete etmeye hazırlanıyor. Bu “tedaviler” arasında sanat dersleri…

Kaynak: https://mymodernmet.com/social-prescribing-nhs/