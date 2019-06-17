Tarım Dairesi yetkilileri zararla ilgili incelemede bulunulacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası ve Tarım Dairesi yetkilileri, bugün Boğaz, Pınarbaşı, Göçeri, Akçiçek ve Şirinevler bölgesinde olumsuz hava koşullarından kaynaklanan zararla ilgili incelemede bulunulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde zarara yol açtı.

Boğaz, Pınarbaşı, Göçeri, Akçiçek ve Şirinevler bölgesinde etkili olan dolu yağışının, özellikle kavun ve karpuz ekili alanlarda ve bağ alanlarında ciddi zarara neden olduğu Genel Tarım Sigortası’na bildirildi.

Bölgedeki üreticiler, tahıl ekili alanların yüzde 80-90’ının biçilmiş olması dolaysıyla az miktardaki buğday alanlarında da zarar olduğu bilgisini aktardı.