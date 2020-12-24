13’üncü maaşların yarın ödenmesi hedefi var ama kesin değil

Devlet çalışanlarına ve emeklilere 13’üncü maaşların yarın ödenmesinin kesin olmadığı bildirildi.

TC- KKTC teknik kurullarının, KKTC’ye aktarılacak kaynakla ilgili çalışma yaptığı ve bu akşam çalışmalar tamamlanırsa 13’üncü maaşların yarın ödeneceği öğrenildi.

“13’üncü maaşlar yarın ödenecek” söylentileri üzerine Haber Kıbrıs’ın ulaştığı Maliye Bakanlığı yetkilileri, böyle bir hedefleri bulunduğunu ama bunun kesin olmadığını söyledi.

Teknik kurulların çalışmalarını bu akşam itibarıyla tamamlaması ve paranın serbest kalması durumunda, normal maaşların ödenmesi için yapılan hazırlık ve hazır olan paranın 13’üncü maaş olarak ödeneceği bildirildi.

Eğer teknik kurullar çalışmalarını tamamlamaz ve para serbest kalmazsa 13’ncü maaşlar pazartesi veya salı günü ödenecek. Haber Kıbrıs’a konuşan kaynak, paranın serbest kalmasıyla hemen 13’ncü maaş hazırlığı yapılamayacağını ama normal maaşlar için yapılan çalışma ve ayrılan kaynakla 13’üncü maaşların ödenebileceğini bildirdi. S

Söz konusu kaynak, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un temkinli davrandığını ve Türkiye’den gelecek paranın serbest kalmasıyla 13’üncü maaş adımı atmayı tercih ettiğini kaydetti.

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24/12/2020 16:25