13’üncü Spor Şurası Nisan 2022'ye kaldı

13’üncü Spor Şurası Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi Spor Şurası’nın Erken Genel Seçim sonrasına kalması yönünde mutabık kalındığını ve net tarihin seçim sonrası kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Spor Kamuoyu’na duyuru

3 Kasım 2021 tarihinde, 13’üncü Spor Şurası Genel Sekreteri olarak atandım. Dönemin Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından yapılan atamanın ardından da 13’üncü Spor Şurası’nın 22- 23- 24 Aralık 2021 tarihilerinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Peşi sıra hükümetin bozulması, alınan erken seçim kararı nedeni ile 13’üncü Spor Şurası’nın seçimlerin gölgesinde kalmaması adına ilgili yeni Bakan sayın Sunat Atun ile bir görüşme gerçekleştirdim.

Spor Şurası’nın önemi, federasyon başkanları ile yaptığım görüşmeler ve devamında ortaya çıkan ortak görüş, “tam konsantre” bir şekilde ilgili Şura’nın 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçim sonrasına kalması yönünde oldu.

Prensip olarak, sayın Atun ile Nisan 2022 tarihinde mutabık kalındı. Net tarih, seçim sonrası oluşacak yeni kabine, göreve gelecek bakan ve spor dairesi ile istişare edilerek kamuoyuna duyurulacak.

Federasyon başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde, adil bir şekilde 2022 bütçelerinin belirlenmesi konusunda bir hassasiyet oluştu. Bu hassasiyet de tarafımca sayın Sunat Atun’a iletildi. Bu vesile ile sayın Atun’un, “Adil bir bütçe dağılımı için bizzat çaba harcayacağım” mesajını da iletmek isterim.

Hüseyin Ekmekçi

13’üncü Spor Şurası Genel Sekreteri

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 15:57