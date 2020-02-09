14 çalışan işe dönüyor
09/02/2020
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Büyükkonuk Belediyesi'nde 6 ay boyunca ödeneksiz izne çıkartılan 14 çalışan için mutlu son.
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu 14 işçinin iş başı yapacağını açıkladı.
Sennaroğlu'nun açıklaması şöyle:
Değerli Halkımız ve Basın;
Bilindiği üzere yaklaşık 1 aydır Belediyenizle ilgili olarak çeşitli yorumlar yapılmaktadır.
Başta Başbakanlık ve müşteşarlığı tarafından mali konularla ilgili çalışma başlattık.
Bu çalışmalar neticesinde;
1-Geriye dönük tüm mükellefiyet içerisinde olduğumuz ödemelerin bir program çerçevesinde yapılması kararlaştırıldı.
2-14 kişinin zorunlu izine çıkarılması kararının yarından itibaren iptal edilip iş başı yapması kararlaştırıldı.
3-Geçmiş yıllarda İŞÇİ-MEMUR Tüm sınıflandırma verilerek ciddi anlamda maaşların yükseltilen maaşların tekrardan düzenlenmesi yapılarak maaşların Devlet KATKISI YATAR YATMAZ ÖDENEBİLME durumuna getirilecek (yıllarına göre baremlere dokunulmayacak)
4-ihtiyaç halinde tüm banka borçları Bakanlar kurulu tarafından uzun yıllara yapılandırılacak.
5-ilgili çalışan sendikası İLE görüşülerek bu aşamada alınacak kararlarda görüş alışverişi yapılacak..
(Sağlık sorunum ve yarın anjiyo olacak olmam dolayısı İLE sendika İLE görüşme talebim çarşamba gününe olacaktır )
Bilginize duyurulur.