14 çalışan işe dönüyor

Büyükkonuk Belediyesi'nde 6 ay boyunca ödeneksiz izne çıkartılan 14 çalışan için mutlu son.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu 14 işçinin iş başı yapacağını açıkladı.

Sennaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Değerli Halkımız ve Basın;

Bilindiği üzere yaklaşık 1 aydır Belediyenizle ilgili olarak çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Başta Başbakanlık ve müşteşarlığı tarafından mali konularla ilgili çalışma başlattık.

Bu çalışmalar neticesinde;

1-Geriye dönük tüm mükellefiyet içerisinde olduğumuz ödemelerin bir program çerçevesinde yapılması kararlaştırıldı.

2-14 kişinin zorunlu izine çıkarılması kararının yarından itibaren iptal edilip iş başı yapması kararlaştırıldı.

3-Geçmiş yıllarda İŞÇİ-MEMUR Tüm sınıflandırma verilerek ciddi anlamda maaşların yükseltilen maaşların tekrardan düzenlenmesi yapılarak maaşların Devlet KATKISI YATAR YATMAZ ÖDENEBİLME durumuna getirilecek (yıllarına göre baremlere dokunulmayacak)

4-ihtiyaç halinde tüm banka borçları Bakanlar kurulu tarafından uzun yıllara yapılandırılacak.

5-ilgili çalışan sendikası İLE görüşülerek bu aşamada alınacak kararlarda görüş alışverişi yapılacak..

(Sağlık sorunum ve yarın anjiyo olacak olmam dolayısı İLE sendika İLE görüşme talebim çarşamba gününe olacaktır )

Bilginize duyurulur.

09/02/2020 22:15