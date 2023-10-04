14 Ekim'de insan ticaretiyle mücadele için yürüyüş

İnsan ticareti ile mücadele etmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen uluslararası “Walk for Freedom”, 14 Ekim’de Kıbrıs’ta da gerçekleşiyor.

İnsan Hakları Platformu’ndan verilen bilgiye göre, kuzey ve güney Kıbrıs’ta çok toplumlu iş birliğiyle düzenlenecek yürüyüşün kuzey bölümü, Lefkoşa’da Kuğulu Park’ta saat 16.30’da başlayacak.

Yürüyüşe katılacaklar ara bölgede Ledra Palace Hotel önünde güneydeki yürüyüşçülerle birleşecek ve burada basın açıklaması yapılacak.