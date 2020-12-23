14 göçmen daha tespit edildi!

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23/12/2020

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14 göçmen daha tespit edildi!

Güzelyurt Körfezi Gaziveren köyü açıklarında düzensiz göçmen teknesi tespit edildi.

Bugün saat 10.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığına iletilen bilginin ardından yapılan devriyede Güzelyurt Körfezi Gaziveren köyünün 7 deniz mili açıklarında düzensiz göçmen teknesi tespit edildi.

Tekne içerisinde 14 düzensiz göçmen tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu şahısların "T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında T.C. Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edildiği ifade edildi.

23/12/2020 19:46
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TAGS: 14 göçmen daha tespit edildi!, kktc göçmne, haberkbris,
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