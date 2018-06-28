14 günde kendinizi yaza hazırlayın!

Tatile sadece iki hafta kaldı; ya da bir an önce kendinizde hızlı ve sağlıklı bir dönüşüm görmek istiyorsunuz. Kilonuz, sıkılığınız, cilt bakımınız ve saçlarınız için hızlı, pratik ve hiç kafa karıştırmayan çözümlerimiz var.

14 günde egzersizle forma girmek

Önünüzde sadece iki hafta var. Bu demek olmuyor ki; her gün günde 2 saat spor yapmanız gerekiyor. İşin sırrı dört gün spor yapıp, bir gün ara verin ve üçüncü dört günlük seti tamamladıktan sonra döngüyü tamamlayın. Sabah saatlerine kardiyo çalışmayı ihmal etmeyin. En az 20 dakikalık bir koşu; bütün gün metabolizmanızın çalışmasını sağlayacak. Mekik, şınav, squat gibi beden ağırlığı gerektiren hareketleri ihmal etmemek çok önemli. Hepsinden 12’şerli en az 3 set çalışın. Toplam 12 günlük spor takviminizde mutlaka 6 gün ağırlık çalışmaya gayret edin. Bacaklar, kollar ve sırta en az 3’er gün ayırın.

İki kere iki dört; günde en az iki buçuk litre şart. Yarım yağlı veya laktozsuz süt ve yoğurdu tercih edin. Günde 3 dilim kızarmış tam buğday ekmeğin üstüne çıkmayın. Protein, en büyük can simidiniz. Hem tok tutuyor, hem spor hayatınızı destekliyor; üstelik kan şekerinizi dengeliyor ve karbonhidrat tutkunuzu azaltıyor. Hindi füme, somon, pastırma ve tavuk göğsü gibi seçeneklerde karbonhidrat bol. Vejetaryen veya vegan iseniz beyaz kinoa veya chia tohumu size ihtiyacınız olan proteini sağlayacaktır. Sabahları iki adet haşlanmış yumurta tüketmeye gayret edin. Tatlıyı tamamen hayatınızdan çıkarın, her güne bir dilim karpuz mottosunu benimseyin.

14 günde cildi güzelleştirmek

Cildinizi iki hafta gibi kısa bir sürede tam anlamıyla yaza hazırlayabilmek çok kolay değil. Ama hızlı ve pratik çözümlerle yol kat etmek mümkün. Pürüzsüz bir cilt için önce beslenmenize dikkat etmeniz şart. Günde 2,5 litre su kotanızı çıkarabiliyorsanız 3 litrenin biraz üzerine getirebilirsiniz. Glüten tüketiminizi oldukça azaltmanız, organik meyve ve sebze tüketimini artırmanız gerekiyor. Havuç ve salatalık cildi parlatıyor, ışıltılı hale getiriyor. Duşunuzu mutlaka ılık suyla alın. Çok soğuk ve çok soğuk suyla yapılan uzun duşlar cilde zarar veriyor. Yüzünüzü her daim nemli tutun. Günde üç kere birer dakika yıkayın. Cildiniz yağlıysa, salisilik içeren jel temizleyicileri; kuruysa nemlendirici etkili sütleri, lekeliyse, meyve asitleri içeren temizleyicileri tercih etmeli ve her gün mutlaka iki kez uygulamalısınız. Dört gün arayla toplam üç kez peeling yapmayı, bu 14 gün zarfında olabildiğince az makyaj yaparak cildinizi korumayı da ihmal etmeyin.

Ve 14 günde saçlarınızda müthiş dönüşüm!

Türk kadınların ortak şikayeti hep aynı: Kuru ve yıpranmış saçlar. Tatile sadece iki hafta kalmışsa veya bir an önce sağlıklı, canlı ve parlak saçlara kavuşmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey, Pantene 3’ü 1 aradayeni formülüyle tanışmak! Nasıl güçlü ve sağlıklı bir vücut için doğru besinler gerekiyorsa; saç da en iyi halini korumak için besine ihtiyaç duyar. Pantene son 30 yılın en büyük şampuan inovasyonunu gerçekleştirerek besin takviyesi ile geliştirdiği yeni şampuan ve saç bakım kremi serileri şimdi tam olarak bunu yapabiliyor. Her yıkamada saçı arındırırken aynı zamanda besin takviyesi yapıyor ve 100% daha güçlü ve daha sağlıklı saçlara kavuşmamızı sağlıyor. Günümüzde kadınların en büyük ihtiyaçlarından biri olan hızlı ve etkili saç bakım çözümlerini tüketicilere sunan Pantene, bu inovasyon ile beraber, tek bir hamlede güçlü ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmak için şampuan, saç kremi ve bakım kürü etkisini bir araya getiren 3ü1 Arada şampuan formülüyle de saç bakımda çığır açmaya hazırlanıyor.