14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle DAÜ'de etkinlik düzenlendi

14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) etkinlik düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi ile Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından 12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında organize edilen etkinlik Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğe Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Dekan Yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marsının okunmasıyla başlayan etkinlik, plaket takdimi ile devam etti ve sunumların ardından sona erdi.

-Gülcan

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan konuşmasında tüm eczacıların günü kutladı. Eczacılığın tarihiyle ilgili bilgi veren Gülcan, eczacılığı dünyanın en güvenilir mesleği olarak nitelendirdi. Pandemi döneminde eczacıların da tüm sağlık çalışanları gibi yoğun bir şekilde çalışarak ülke sağlığı için önemli mücadeleler sergilediğini ifade eden Gülcan, eczacılık mesleğinin önemini vurguladı.

Gülcan, 2011 yılında akademik faaliyetlerine başlayan DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin 30’dan fazla ülkede bulunan ve başarılı bir şekilde mesleklerini icra eden mezunları olduğunu kaydederek, bunun DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin en büyük başarı hikâyesi olduğunu belirtti.

-Öztüren

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nün anlam ve önemine değinerek, DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin toplumun sağlığını koruması ve geliştirilmesi için kritik roller üstlendiğini ifade etti.

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin donanımlı mezunlarının, KKTC sağlık sistemine ve farklı ülkelerin sağlık sistemine fayda sağladığını vurgulayan Öztüren, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Özcenk

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin akademik alanda gösterdiği başarıları aktararak DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin dünyaya katkı sağlayacak verimli bireyler yetiştirdiğini vurguladı.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek de eczacılık mesleğinin ve eczacılığın anlam ve önemine dikkat çekerek, eczacının olmadığı yerde sağlığın mümkün olmayacağını söyledi.

Kendisini DAÜ’nün bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Dinçyürek, sağlık sektöründeki tüm paydaşların önemli olduğunu belirtti. DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin gerçekleştireceği tüm projelere Sağlık Bakanlığı olarak destek olacaklarını ifade eden Dinçyürek, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmaları sonrasında, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek DAÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç’a plaket takdim etti.

Ardından, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Teralı, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Zeki sunumlar yaptı.