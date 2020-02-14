14 Şubat 2020 Döviz Kurları

Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira

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14/02/2020
HK

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14 Şubat 2020 Döviz Kurları

Piyasalarda önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikasına yönelik açıklamaları sonrası jeopolitik endişeler artış gösterdi. Bu durum borsada etkisini gösterdi. BDDK’nın swap adımının desteğiyle dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden hafta başında 5.9750’ye kadar geriledi. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi. 

14/02/2020 09:38
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TAGS: döviz kurları
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