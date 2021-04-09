14 yaşındaki çocuğun ölümcül oyunu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İbrahim C. inşaat halindeki binada tiner tenekesini yakmaya çalışırken meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

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09/04/2021

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14 yaşındaki çocuğun ölümcül oyunu!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte oynamak için iki katlı bir inşaatın birinci katına giren İbrahim C. (14), , kapağı kapalı olan tiner tenekesini yakmaya çalıştı. Bu sırada patlama meydana geldi. İbrahim C.'nin kıyafetleri alev aldı. İbrahim C., bina içinde önce toz kirecin, ardından da kumun üzerine yatarak alevleri söndürdü.

Çevreden patlama sesini duyup gelenler, İbrahim C.'yi yaralı bulup, ailesine haber verdi. Ailesi tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim C.’nin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

İbrahim C., ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. İbrahim C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

09/04/2021 11:51
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TAGS: çocuk, haber, İnegöl
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