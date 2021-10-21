14 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor

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21/10/2021

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14 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor

İngiltere'de 14 yaşındaki bir çocuk, nehirde ölü bulunan 5 yaşındaki bir çocuğu öldürmekle suçlanıyor.

14 yaşındaki bir çocuk, Güney Galler nehrinde cesedi bulunan 5 yaşındaki Logan Mwangi'yi öldürmekle suçlandı.

Yaşı nedeniyle polis tarafından adı açıklanmayan genç, daha sonra Cardiff Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkacak.

Cansız bedeni nehirde bulundu

5 yaşındaki Logan Williamson, polisin 31 Temmuz'da sabah 5.45'te kayıp bir çocuk ihbarı üzerine çağrılmasının ardından Bridgend'deki Pandy Park yakınlarındaki Ogmore Nehri'nde ölü bulundu.

Kasabadaki Princess of Wales hastanesine götürüldü ve ölüm raporu doğrulandı.

Logan'ın 39 yaşındaki üvey babası John Cole da yaralı bulunmuş ve cinayetle suçlanmıştı.

Yasal nedenlerle kimliği belirlenemeyen 13 yaşındaki bir erkek çocuk ve çocuğun annesi de adaleti engelleme suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

21/10/2021 14:40
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TAGS: İngiltere, Logan Mwangi
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