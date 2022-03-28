14 yaşındaki kız ile defalarca ilişkiye girmişti cezası belli oldu!

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde oturumlarına devam etmekte olan Ağır Ceza Mahkemesi, 2020 yılı içerisinde 14 yaşındaki kız ile 6 ay boyunca defalarca ilişkiye girdiği gerekçesiyle aleyhinde 6 dava getirilen Turgut Ağcabay ile ilgili kararını bugün açıkladı ve sanığı 8 yıl hapse mahkum etti.

Başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Özge Uğraşın’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyetinin sanık ile ilgili kararını başkan Avcıoğlu okudu.

16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, cinsel istismar, alıkoyma, vahim zarar, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlamasıyla iddia makamı tarafından sanık aleyhine 6 dava dosyalandığını belirten başkan, aleyhine getirilen 6 davayı sanığın kabul ettiğini belirtti.

İddia makamının mesele ile ilgili mahkemeye 26 emare sunduğunu, olayın 2019 yılı yaz sonlarında anne ve babasının ayrı yaşamaya başladıktan sonra annesi ile birlikte kiraladıkları sanığın kalmakta olduğu evin karşısındaki bir eve taşınmaları sonrasında başladığına değindi.

Nisan 2020 ayı içerisinde o dönemde 29 yaşında olan sanık ile 13-14 yaşlarında olan müşteki arasında önce arkadaşlıkla başlayan ilişki sonrasında ailelerin de katılmasıyla dostluğa döndüğü belirtilen kararda, Nisan 2020 ayı sonlarında müştekiyi aracına alan zanlının ormanlık bir yerde ilk buluşmalarını gerçekleştirip sohbet ettiklerini, sonrasında mesajlaşarak arkadaşlık ilişkilerini ileriye götürdükten kısa bir süre sonra sanık tarafından aracıyla ayni yere götüren müştekinin bakire olduğunu söylemesiyle arka koltukta ilk kez ilişkiye girdiklerine değinildi.

Defalarca tecavüz etti…

Sonrasında müştekiyi köy içinde buluşup aldıktan sonra aracıyla ormanlık alana götürüp haftada 3-4 kez olmak üzere 6 ay boyunca sanığın müştekiye defalarca cinsel tecavüzde bulunduğunun aktarıldığı kararda, sanık ve müştekinin ayrı kaldıkları zamanda ilişkilerini sosyal medya üzerinden sürdürdükleri ve birbirlerine cinsel içerikli video ve mesajlar gönderdikleri belirtildi.

Eşinin ilişkiden şüphelenmesi ve aralarında tartışma yaşanmasına rağmen sanığın bu ilişkiyi sürdürmeye devam ettiğinin belirtildiği kararda, telefonlardaki cinsel içerikli video ve mesajları tarafların silmeyi unutması ve müştekinin babası tarafından görülmesi üzerine 17.09.20 tarihinde olayın polise intikal ettirildiği ve sanığın tutuklandığına değinildi.

Sanığın tutuklanmasından sonra polise gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini, iddia makamı tarafından aleyhine 6 dava getirildiğini, olay ile ilgili cep telefonları, sanığın aracı ve olay esnasında giyilen cep telefonlarının emare olarak alındığını belirten Başkan Avcıoğlu, sanığı aleyhindeki suçlardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini söyledi.

6 davadan suçlu bulundu!

Zanlı aleyhine getirilen 4.cü dava dışında diğer davaların kamuya zararlı suçlardan olduğuna dikkat çekilen kararda, temel insan hakları ve kişi dokunulmazlığı bakımından Anayasa tarafından 16 yaş altı küçüklerin koruma altında olduğu öngörülmektedir denilen kararda, 5 ve 6.cı suçlar için 2-3 yıla kadar, 1, 2 ve 3.cu suçlar için de azami ömür boyu, 6 yıl, 13 yıl veya 7 yıl hapislikle cezalandırılabilir denilerek son üç yılın istatistiğine değinildi. Bu gibi suçlarla ilgili 2018 yılında 19, 2019 yılında 33 ve 2020 yılında 38 cinsel içerikli suç meydana gelmesi bu gibi suçlarda artış olduğunun göstergesidir diyen Avcıoğlu, biz bunu kişi dokunulmazlığına ve kişi özgürlüğüne saldırı olarak görmekteyiz dedi.

Savunma avukatının sanık ile ilgili beyanlarına da yer verilen kararda, zanlının işlemiş olduğu suçlardan dolayı nadim ve pişmen olduğu, avukatı vasıtasıyla mahkemeden özür dilediği, cinsel konularda yeterli bilgiye sahip olmadığına değinildi.

Savunma avukatı ilk ve orta okullardaki cinsel eğitim eksikliğine değinerek bu gibi suçların yasada cinsel tecavüz tanımlamasıyla ağır suç olarak değerlendirilirken toplumda bilgi eksikliği nedeniyle cinsel ilişki olarak görüldüğünü, aslında duygusallaşma neticesi gerçekleşen bir olay olup bu olayda müştekinin yaşının küçük ve cezbedici olması sonucu olayın yaşanmasına neden olduğu iddiasında bulundu.

Netice olarak suçlu bulunan sanığa ceza verilirken dikkat edilecek hususlara de değinildiğini belirten kıdemli yargıç Avcıoğlu, sanığın müşteki ile olan yaklaşık 15 yaş farkı, eşinin uyarısına rağmen haftada 3-4 kez olmak suretiyle 6 ay boyunca müştekiyle ilişki yaşaması, müştekiyle ikinci buluşmasında ve bakire olmasını öğrenmesine rağmen ilişkiye girmesini ve devamında birbirlerine cinsel içerikli video ve mesajlar göndermesi yanında nedamet ve pişmanlık duymamasını, aradaki yaş farkını aldırış etmemesini ve ilişkiyi uzun süre devam ettirmesini sanık aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğine vurgu yaptıktan sonra aleyhinde ve lehinde tüm unsurlar dikkate alındıktan sonra sanığa aleyhinde getirilen suçlardan 8 yıl hapis cezası verildiğini söyledi. (MHA)

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28/03/2022 18:56