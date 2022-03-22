14 yaşındaki kızlara tecavüz iddiası ile tutuklandı cezaevine gönderildi!

Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana geldiği öne sürülen 16 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin huzurda bulunan zanlı Y.G.’nin kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman diliminde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini yönünde müşteki kızlar tarafından okul öğretmenlerine yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandığını aktardı.

Polis müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolog eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti. Zanlının soruşturma amaçlı 11 Mart’tan beri tutuklu olduğunu ifade eden Polis Çavuşu Mustafa Özmüezzin, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, işlendiği iddia edilen suçun vahim bir suç olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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22/03/2022 19:19