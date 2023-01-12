14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Hindistan'da özel bir mahkeme, kendini tanrı ilan eden bir adamı 100'den fazla kadına tecavüz etmekten suçlu bulup 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Halk arasında "Jalebi baba" diye bilinen Amarveer, ayrıca reşit olmayan birine tecavüz etmekten suçlu bulunduktan sonra çocukların cinsel suçlardan korunmasıyla ilgili bir yasa uyarınca hapis cezasına çarptırıldı.

Mağdurların avukatı Sanjay Verma yerel basına verdiği demeçte, tecavüz ve çocuk istismarı cezalarının eş zamanlı yürütüleceğini söyleyerek, kendini tanrı ilan eden adamın geçmişte silah ve mühimmat yasasıyla ilgili ayrı bir davada beraat ettiğini de sözlerine ekledi.

Verma, "Son 4,5 yıldır hapiste ve 9 buçuk yıl daha hapis yatmak zorunda kalacak. Sanık Baba, geçmişte Silahlanma Yasasıyla yargılanıp beraat etmişti. Hükmün diğer ayrıntıları, kararın kopyası görüldükten sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.

2018'de Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde polis, bir muhbir onlara bilgi verdikten sonra Baba'yı Fatehabad ilindeki Tohana kasabasında gözaltına almıştı.

Soruşturma, okültist olarak ün kazanan 63 yaşındaki dul adamın, geçmişte kadın öğrencilere uyuşturucu verdiğini ve onlara tecavüz edip bu eylemi filme aldığını ortaya çıkardı.

Jalebi Baba bunun ardından kurbanlarını görüntüleri halka açık olarak paylaşmakla tehdit ederek onlara para için şantaj yapıyordu. Basında çıkan haberlere göre, Baba'nın telefonunda bu türden 120 kadar videoya ulaşıldı.

The Hindustan Times'ta yer alan bir habere göre, o tarihlerde bir emniyet yetkilisi "Bu videolarda cinsel faaliyetlerde bulunan kişinin Baba olduğu görülüyor fakat görüntüleri siber suçlar departmanına da inceleteceğiz" demişti.

Kurbanlardan ikisi halihazırda ortaya çıksa da onların da videolarının çekilip çekilmediği henüz doğrulanmadı. Tüm videolar cep telefonlarıyla çekilmiş.

Daha önce de kendini tanrı ilan eden birisi cinsel istismar suçundan hüküm giymişti.

Dini lider Gurmeet Ram Rahim Singh "Insan" 2017'de Haryana'daki özel bir mahkeme tarafından iki tecavüz suçundan suçlu bulunmuştu. Singh'in tutuklanması Hindistan'ın bazı bölgelerinde büyük çaplı şiddetli protestolara ve vandalizme yol açmış, kararın açıklanmasından önce mahkeme binasının yakınında 200 binden fazla kişi toplanmıştı.

Tartışmalı sözde tanrı, tarikat benzeri bir yapıda müritler kazanmış, onu olumlu bir ışık altında gösteren birkaç müzik videosunda ve destansı aksiyon filmlerinde hem rol almış hem de bunların yapımcılığını üstlenmişti.

Bir başka dini lider Asaram Bapu, 2018'de reşit olmayan birine tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu ve şu anda ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

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12/01/2023 18:48