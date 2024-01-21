14 yıl önce çalınan Picasso ve Chagall tabloları bulundu

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21/01/2024

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14 yıl önce çalınan Picasso ve Chagall tabloları bulundu

Dünyaca ünlü ressamlar Pablo Picasso ve Marc Chagall'ın çalınan eserleri Belçika'da düzenlenen operasyonla bulundu.

Anvers polisinin salı günü yaptığı açıklamada, 2010'da çalınan Picasso'nun "Tête" ve Chagall'ın "L'homme en prière" tablolarının ele geçirildiği aktarıldı.

900 bin dolar değerindeki tablolar, Tel Aviv'de yaşayan bir sanat koleksiyoncusunun arşivinden çalınmıştı. 

Polis, bir Belçika yurttaşının birkaç ay önce kendileriyle iletişime geçerek şüphelinin tabloları satmaya çalıştığını söylediğini, bunun üzerine ekiplerin hırsızı takibe aldığı bildirdi. 

Anvers'te dün düzenlenen baskında tabloların, bir binanın bodrum katında hiç zarar görmemiş şekilde depolandığı ortaya çıktı. 

Savcılıktan yapılan açıklamada hırsızın tabloları çaldığını kabul ettiği bildirilirken, tutuklanan suçlunun kimliği paylaşılmadı. Şüpheli, tabloları yıllarca nerede sakladığına dair bilgi vermeyi de reddetti. 

İsrail'deki hırsızlık olayında 680 bin dolar değerinde mücevher de çalınmıştı. Polis bunların yerinin tespit edilemediğini aktardı.


Independent Türkçe

21/01/2024 10:03
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TAGS: 14 yıl önce çalınan Picasso ve Chagall tabloları bulundu
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