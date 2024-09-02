14 yıllık devir sona mı eriyor? Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı

Transfere yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın Ismail Jakobs'u resmen açıklaması beklenirken, gündemdeki konulardan biri de orta saha takviyesi.

Bu bağlamda uzun süredir gündemde olan isimlerden biri Adrien Rabiot'ydu. Fransız futbolcunun ardından Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Koke için harekete geçti.

Galatasaray yönetiminin, 14 yılı aşkın süredir Atletico Madrid'de top koşturan 32 yaşındaki futbolcunun transferiyle Hermoso'da yaşanan olumsuz havayı da dağıtmak istediği vurgulandı.

Koke'nin Atletico Madrid ile 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-Kırmızılıların Adrien Rabiot için yeni bir teklif hazırlığında olduğu da haber detayında yer aldı.