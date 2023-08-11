14. İskele Rallisi Kapsamında, Pazar Günü Bazı Yollar Geçici Olarak Araç Trafiğe Kapatılacak…

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından, 12 ve 13 Ağustos 2023 tarihlerinde, İskele’de, Ardahan-Topçuköy-Sınırüstü ve İskele etaplarının geçileceği 14’üncü İskele Rallisi gerçekleştirilecektir.

Ralli kapsamında 13 Ağustos 2023 Pazar günü, 09:00-14:30 saatleri arasında Altınova köyü yolu ve 17:00-19:30 saatleri arasında ise Topçuköy-Ardahan Yolu (asfalt yol geçişi nedeniyle) geçici olarak araç trafiğine kapatılacak olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanacaktır.

Ralli devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışcıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.