14. Ozanköy Pekmez Festivali Yarın Başlıyor

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Ozanköy Pekmez Festivali yarın başlıyor.

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25/08/2022

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14. Ozanköy Pekmez Festivali Yarın Başlıyor

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Ozanköy Pekmez Festivali yarın başlıyor.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre festival açılış töreni saat 19:00’da olacak.

Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, iki yıl aradan sonra Ozanköy Dr. Fazıl Küçük Caddesinde düzenlenecek.

28 Ağustos Pazar günü sona erecek festivalde el işi, yiyecek ve içecek stantları, halk dansları gösterileri  ve konserler yer alacak; Pekmezli tatlılar yarışması, Şair Osman Türkay’ın şiirleri ve pekmezin sağlığa faydaları konulu sunumlar yapılacak.

Festival Programı Şöyle:

“ 26 Ağustos  Cuma

19.00 Festival Açılışı ve Konuşmalar

Şira İkramı

Stantların Gezilmesi

19: 30 Halk Dansları Gösterisi

Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

19 :45  Konser 

Utku  &  Gizem Yerebakan 

20: 45  Halk Dansları Gösterisi

 Orak Kültür - Sanat ve Eğitim Merkezi  ( Feslikan Oraklar Grubu)

 21: 00 Niyal Öztürk  Band

27 Ağustos 2022 Cumartesi 

19:00 Sunum ve Şiir Dinletisi

Şair Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Şevket Öznur  (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı – Öğretim Üyesi)

Şiir Seslendirme:  Ahmet Uçar ( Şair) 

( Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Osman Türkay Vakfı İşbirliğinde )

 19: 15  Halk Dansları Gösterisi

 Girne Genç  Sanatseverler Derneği

19: 30  Konser 

 İpek Amber & İbrahim Çetiner

 

20.30 Sunum: Ülkemizde Harup Ağacının Önemi ve Üretimi

 Konuşmacı: Mehmet Atak ( Girne Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi)

20.45 Tango  Dans  Gösterisi

Tango Siempre Cyprus

21:00 Konser 

Eda Girgin

28 Ağustos 2022 Pazar

19:00 Pekmezli Tatlılar Yarışması

Yarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi: Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu Sunum

Konuşmacı: Naile Soyel  (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19: 30 Halk Dansları Gösterileri   ( Hasder )

19: 45 Konser

Tenha

20: 45 Pekmezli Tatlılar Yarışması Sonuçlarının Açıklanması

21:00 Halk Dansları Gösterisi

Lapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

21:15 Final Konseri

Hikmet Kurtarıcıoğulları “ 

25/08/2022 11:51
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TAGS: kıbırs, kktc, festival, ozanköy
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