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14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda Devir Teslim...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte, 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen komuta ve sancak devir teslim törenine katıldı.

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29/08/2019

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14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda Devir Teslim...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte, 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen komuta ve sancak devir teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Tugayın tarihçesi ile görevi devreden ve devralan komutanların özgeçmişleri okundu.

Törende, Tank Albay Murat Dirican görevi, 30 Ağustos itibariyle Tuğgeneralliğe terfi eden Albay Osman Akyıldız’a devretti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevi devreden Tank Albay Murat Dirican’a, KKTC’deki görev süresindeki hizmetleri anısına plaket verdi.

Tören, sancağın yerini almasının ardından, askeri birliklerin tören geçişi ile tamamlandı. 

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TAGS: mustafa akıncı, haber, kıbrıs, , Zırhlı Tugay Komutanlığı
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