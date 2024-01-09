140 dilde şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekoru kırdı

Bir genç kız Dubai'deki bir konserde 100'den fazla dilde şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinden 18 yaşındaki Suchetha Satish, 24 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen İklim Konseri etkinliğinde toplam 140 dilde şarkı söyleyerek bu rekoru kırdı.

Şarkıcı heyecan verici haberi geçen hafta Instagram'da da paylaştı ve şunları söyledi:

24 Kasım 2023'te iklim konserinde Tanrı'nın lütfuyla 9 saat içinde 140 dilde şarkı söyleyerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdığım haberini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Dilekleriniz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.

Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesinde bunun "bir konserde şarkı söylenen en fazla dil" olduğu ve "140'ın Dubai'deki COP 28 zirvesine katılan 140 ülkeyi temsil etmek üzere sembolik olarak seçildiği" belirtildi.