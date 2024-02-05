1400 adet ürün, İskele Çöplüğünde İmha Edildi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü, yapılan tahliller neticesinde insan sağlığına uygun olmayan 1400 adet kahvaltılık tahıl ve mısır gevreğini (Unicorn Corn Flakes) yurt dışından getirtilen ve İskele üzerinden satışa sunulması planlanan ürünlere vakit kaybetmeden el koydu.

Geçtiğimiz ay el konulan ve tahlilleri yapılan ürünler, bugün (5 Şubat) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü tarafından İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne teslim edilerek imha edildi. İmha işlemi İskele Çöplüğünde, İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü personelinin gözetiminde gerçekleşti. İmha işleminde İskele Belediyesi Çevre Mühendisi Taibe Efe Çeliker de hazır bulundu.

İMHA İŞLEMİ İSKELE BELEDİYESİ ÇEVRE VE SAĞLIK BÖLÜMÜ GÖZETİMİNDE YAPILDI

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Çevre ve Sağlık Bölümü, insan sağlığından hareketle, insan sağlığına zararlı olan ürünleri imha işlemine bugün (5 Şubat) önemli bir işbirliğiyle devam etti. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz ay yurtdışından getirtilen ve gümrükte kontrolleri yapıldıktan sonra devlet laboratuvarına tahlile gönderilen 1400 adet kahvaltılık tahıl ve mısır gevreğinde (Unicorn Corn Flakes) nem sonucu oluşan bir saklama/muhafazaya bağlı üreyen küf türü olan Pestisit’e rastladı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü de tahlil sonrası, yurt dışından getirtilen ve İskele üzerinden satışa sunulması planlanan ürünlerin imhasına karar verdi. İmha işlemi için İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne teslim edilen söz konusu ürünler bugün (5 Şubat) İskele Çöplüğünde İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü personelinin gözetiminde gerçekleşti. İmha işlemi ezilme ve gömülme yoluyla yapıldı.

Ekiplere imha işlemi sırasında İskele Belediyesi Çevre Mühendisi Taibe Efe Çeliker’in yanı sıra ürünleri yurtdışından getirten mal sahibi de hazır bulundu.