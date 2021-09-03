141 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7790 olup, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlanmış, 187 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 114 kişi ise yerel vakadır.

46 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7790

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 141

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 114

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .479.278

Toplam Vaka Sayısı: 16.854

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2024

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 130

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1767

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4101

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 524

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 439

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3802

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 43.842

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03/09/2021 18:49