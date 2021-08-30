142 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.507 olup, 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 89 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 111kişi ise yerel vakadır.

58 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

30 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.507

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29

Yerel Vaka Sayısı: 111

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 89

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .432.851

Toplam Vaka Sayısı: 16.287

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.942

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2284

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 2022

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 61

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 542

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 455

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 419

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3608

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 41.805

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30/08/2021 19:05