ABD'de kritik görüşmeden ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Görüşme için ABD'nin başkenti Washington'a dün gelen Çavuşoğlu, bugün sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığına geldi. Toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren iki bakan, görüşmeden önce herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüşmede ağırlıklı Münbiç konusunun ele alınması ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin de gündeme geldiği aktarıldı. Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından ABD Ticaret Odasında Turkish Heritage Organizasyonu'nun (THO) düzenlediği toplantıda Türk ve Amerika iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Bizim tarafımızdan PKK/YPG ve FETÖ iki önemli sorun ve bu konularda müttefikimizin bizim yanımızda durmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmeye ilişkin, "Kayda değer bir ilerleme sağladığımız için çok memnun oldum." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çok verimli ve başarılı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim." dedi. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti. Çavuşoğlu ve Pompeo arasında görüşülen ve iki bakanın anlaşmaya varması halinde uygulanacağı belirtilen Menbiç planı ile kentteki terör örgütü YPG'nin 30 gün içinde Menbiç'ten çekilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

DIŞİŞLERİ DUYURDU: 'MENBİÇ'TE YOL HARİTASI ONAYLANDI'

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin bu açıklama yapıldı:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Mike Pompeo 4 Haziran 2018 tarihinde Vaşington’da bir görüşme gerçekleştirmiştir. İki Bakan Türkiye ve ABD’nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyid etmiştir. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurgulamıştır.

İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubunun, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir. İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele almış ve çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerimizde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. İki Bakanın görüşmesinin hemen ardından, Adli ve Diğer Konulara ilişkin Çalışma Grubunun ön oturumu gerçekleştirilmiştir





GÖRÜŞME SONA ERDİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin sona erdiği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 saat sürdü.�



MÜNBİÇ VE FETÖ...



Görüşmede ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmemizde, #Türkiye-#ABD ikili ilişkilerini, Münbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık.





Çavuşoğlu'nun, Pompeo görüşmesine ilişkin kısa süre içinde basın mensuplarına değerlendirme yapacağı kaydedildi.



Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesi için dün geldiği Washington'da Türk toplumu ile iftara katılmış, burada yaptığı açıklamada, "iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın, Pompeo görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini" belirtmişti.