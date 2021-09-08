144 pozitif vakaya rastlandı!
08/09/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.562 olup, 105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlanmış, 365 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105 kişi ise yerel vakadır.
44 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 11 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.562
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 144
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33
Yerel Vaka Sayısı: 105
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .536.707
Toplam Vaka Sayısı: 17.538
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.748
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1721
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1537
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3296
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 654
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 586
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4109
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 46.142