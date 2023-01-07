144 promil alkollü sürücü kaza yaptı!

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07/01/2023

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144 promil alkollü sürücü kaza yaptı!

Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda dün saat 23:50’de FV 225 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru yüzde 144 mlgr. alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Berkant YILMAZ (E-21) seyrettiği yol üzerinde bulunan çevre yolu yol kavşağındaki çembere geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptıktan sonra çember içerisine girerek bilgi verici trafik levhalarına ve solar trafik lambasına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.  Soruşturma devam ediyor.

07/01/2023 11:25
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TAGS: kaza, trafik
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