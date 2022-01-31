145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi

Büyükbaş hayvan düşük zararı olan 145 üreticiye 201 bin 600 TL tazminat ödendiği duyuruldu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık ayında Büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 145 üreticiye 201 bin 600 TL tazminat ödendiği açıklandı.

Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği belirtildi.

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31/01/2022 17:47