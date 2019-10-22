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Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski yakın koruması olan 34 yaşındaki eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden aldı.

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22/10/2019

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Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Kaliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi. 

MONARJİYE SADAKATSİZLİK

Açıklamada, 67 yaşındaki Tayland Kralı Vajiralongkorn'un, Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını "monarşiye sadakatsizlik" nedeniyle elinden aldığı bildirildi.

Tayland Kralı, 4. eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra Sineenat'a temmuz ayında "kralın soylu eşi" unvanını vermişti.

Eğitimli bir pilot, hemşire ve koruma olan Sineenat, tümgenerallik rütbesine de sahipti.
Tayland Kralı Vajiralongkorn, babasının ölümünün ardından 2016 yılında tahta çıkmıştı.

22/10/2019 09:48
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TAGS: Tayland, HABER, KIBRIS, Kralı, eşi, Wongvajirapakdi’nin, rütbesi, ve, unvanını, elinden, aldı
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