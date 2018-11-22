Anastasiadis ve Papadopulos işbirliği yolunda

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da katılımıyla dün bir araya geldi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmenin ana konusunu hükümetin bazı reformlar için Papadopulos’un desteğini talep etmesi oluştursa da, Kıbrıs sorununun da ele alındığını yazdılar.

Gazete, görüşmenin amacının, hükümet partisi DİSİ ve Anastasiadis’in bazı kurum ve kuruluşlarda uygulamaya koymak istediği reformlar konusunda DİKO’nun desteğini almak olduğunu, görüşme sonucunda ise DİKO’nun, seçim vaatleri arasında bulunan bazı taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmesi şartıyla destek vermeyi kabul ettiğini yazdı.

Haberde, DİSİ Başkanı Neofitu’nun üçlü görüşmeden ayrılmasının ardından Papadopulos ile Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu da ele aldıkları belirtildi.

Papadopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in “desantralize federasyon” önerisi konusunda çekinceleri olduğunu ancak Anastasiadis’in “Çözümün işlevsel olmasını sağlamaya yönelik düşünceler geliştirmesine katıldıklarını” ifade etti.

Anastasiadis’in söz konusu önerisinin dahi, “Türk tarafının asıl talebi olan, her kararda veto hakkı sorununu çözmediği” iddiasında bulunan Papadopulos, “önerinin karşı tarafça, konfederasyon unsurunu ileri götürmek amacıyla kullanılmasından endişe ettiğini” de sözlerine ekledi.