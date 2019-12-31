Afganistan'da patlama: 4 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand kentinin Nava ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
31/12/2019
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Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nava'nın Surhduz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir motosikletin geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 sivilin öldüğünü bildirdi.
Hayatını kaybedenlerin arasında 2 çocuğun da bulunduğunu ifade eden Zuvak, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini iddia etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA