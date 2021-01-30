14’ü yeni, Toplam 405 Vaka Var

Haber Kıbrıs Özel

Ülkede ciddi bir pandemi ile mücadele devam ederken pozitif vakaların sayısı ve mevcut yatak kapasitesi de zorlanıyor.

Bugün öğle itibarı ile toplamda 405 pozitif vaka pandemi merkezi, yoğun bakım ve karantina otellerinde tedavi ediliyor.

140 yatak var, 91’i dolu

Ülkede hastane ve pandemi merkezinde toplam 140 yatak kapasitesi mevcut. Şu anda bu 140 yatak kapasitesinin neredeyse üçte ikisi dolu. Gerek personel gerekse kapasite olarak zorlanma noktasında olan sağlık sisteminin çökmemesi için vatandaşlara büyük görevler düşüyor.

En çok pozitif Özok Yurdu’nda

Pandemi merkezi ve karantina hotellerine bakıldığında en fazla pozitif vaka Özok Yurdu’nds tedavi görüyor. Özok Yurdu’nu hastanede tedavi görenler 100 kişi ile takip ediyor. Ardından ise 73 hasta ile Colony, 44 hasta ile Olive Palm ve 33 hasta ile Royal Palacr geliyor. 1 hasta ise YDÜ’ye ait olan Oasis’te konaklıyor.

Colony takviyesi yapıldı

Pozitif vakaların konakladığı otellere yoğunluk nedeniyle Colony Hotel de eklendi. Colony Hotel ile birlikte otel sayısı 4’e yükseldi. 48 saat gibi kısa bir sürede 73 pozitif vaka buraya aktarıldı.

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30/01/2021 12:09