14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı!

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09/06/2021

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14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanmış 10 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1

Girne

Boğazköy-1/ Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 4 / Maraş-1

9 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219 

Toplam Vaka Sayısı: 7473

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 276

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 198 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2606 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9432

09/06/2021 18:48
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TAGS: 14’ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı!, haberkibris,
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