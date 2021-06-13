14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlandı!
13/06/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6534 olup,14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 14 kişi ise yerel vakadır.
1 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Marmara-1
Girne
Girne Merkez-8 / Karaoğlanoğlu-3
Lefke
Lefke Merkez-2
13 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6534
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.323.279
Toplam Vaka Sayısı: 7560
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7288
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı:
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 232
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 328
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3483
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.411