15 AB ülkesi Dijital COVID sertifikasını kullanıma sunuyor

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye devletinin yarısından fazlası, yaz aylarındaki turizm patlamasına hazırlanmak için Çarşamba günü AB Dijital COVID-19 Sertifikasını (EUDCC) kullanmaya başladı.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e göre, 27 AB üye ülkesinin tamamı 1 Temmuz'dan itibaren sertifikayı uygulamak zorunda ve şimdiye kadar Avrupa Komisyonu'nun ev sahibi ülkesi Belçika da dahil olmak üzere 15'i kaydoldu.

Von der Leyen, bloğun başkentlerini gezmeden önce yayınlanan bir video bildirisinde, üye ülkeleri 1 Temmuz'dan önce kaydolmaya çağırdı. “İsterseniz, üye ülke olarak gönüllü olarak erken kayıt olabilirsiniz” dedi.

Von der Leyen, bir cep telefonuna indirdiği kendi sertifikasını göstererek örnek oldu ve “bu sertifikanın nasıl çalışacağını test etmeyi ve görmeyi çok merak ettiğini” söyledi.

Sertifikayla ilgili düzenleme Pazartesi günü yasalaştı. EUDCC, AB sakinlerinin yaz aylarında blok sınırları içinde ek kısıtlamalar olmaksızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak.

Von der Leyen, "Tam aşısı olan, testi negatif çıkan veya COVID'den iyileşen herkes aşı yaptırabilir" dedi.

Seyahat kısıtlamaları, gerekli görüldüğü takdirde, örneğin endişe edilen bir varyant durumunda uygulanabilir, ancak orantılı olmalıdır.

EUDCC, Schengen bölgesi içinde seyahat için yasal bir gereklilik olmayacak ve bir seyahat belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Kayıt olan ülkeler

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz ve İspanya.

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17/06/2021 14:30