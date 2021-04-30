15 dönüm arazi yandı!

Yangının, rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatlarının birbirine temas edip çıkan kıvılcımlar sonucu meydana geldiği tespit edildi

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30/04/2021

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15 dönüm arazi yandı!

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesinin kuzey doğusunda çıkan yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına geçildi.

Polisten verilen bilgiye göre, yangında 15 dönümlük arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü,  kuru otlar ve akasya ağaçları yandı.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatlarının birbirine temas edip çıkan kıvılcımlar sonucu meydana geldiği tespit edildi. 

 

 

30/04/2021 19:15
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TAGS: 15 dönüm arazi yandı!, ydü yangın, haberkbiris,
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