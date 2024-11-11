15 Kasım Cumhuriyet Bayramı “41. Yıl Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, Lefkoşa’da düzenlenecek “41. Yıl Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü Lefkoşa’da düzenlenecek Cumhuriyet Korteji ile kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “41. Yıl Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerden gelecek öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında öğrenciler 100’er metrelik KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları taşıyacak.

13 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayacak kortej, Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergâhını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’na ulaşacak. Güzergah boyunca halk dansları, cimnastik ve taekwondo gösterileri yer alacak.

Kortejin Cumhurbaşkanlığı’na ulaşmasıyla 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.