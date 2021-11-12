15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Cumhuriyet Kortejiyle Başladı

KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl etkinlikleri çerçevesinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi. Üçüncüsü düzenlenen kortej, Bakanlık önünden başlayıp, Meclis önünde yapılan törenle tamamlandı.

Kortej, Lefkoşa bölge okullarından öğrenci ve öğretmenlerin, bazı üniversitelerden öğrencilerin ve öğrenci birlikleri temsilcilerinin, bando eşliğinde ve ellerinde bayraklarla Meclis’e yürümesiyle başladı.

Korteje, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve bazı bürokratlar da katıldı.

Cumhuriyet Meclisi önünde düzenlenen tören, Amcaoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Ardından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bedel Kibrit Özduru’nun günün anlam ve önemine dair konuşması; Necati Taşkın İlkokulu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden öğrencilerin şiir okuması ve Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği folklor ekibinin gösterisiyle tamamlandı.

AMCAOĞLU: “BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR SÖZÜNDEN HAREKETLE BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın herkes için kutlu ve mutlu olmasını diledi.

Amcaoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 15 Kasım 1983 tarihinde Cumhuriyeti ilanı sırasında söylediklerini hatırlatarak, “Denktaş’ın “Karşı tarafa açıkça söyleyiniz. Burada KKTC’nin 3355 kilometre karelik bu topraklarında ayrı bir devlet ve cumhuriyet vardır. Bu devleti yaşatarak yüceltmek ve güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez ve unutulmaz görevleri arasındadır” dedi.

“Bugün 271 okulumuzda, 53 bin öğrencimizin, 21 üniversitemizde 85 bin yükseköğretim öğrencimizin, toplamda 155 bin 500 kişilik eğitim ordumuzun her biri bir Rauf Denktaş, bir Dr. Fazıl Küçük olmak zorundadır. Bu ülkenin topraklarına sahip çıkmak için, bu Cumhuriyet’e sahip çıkmak için değerli öğretmenlerimizin gösterdiği doğrultuda ve onların verdiği eğitimle dört elle bu ülkeye sarılıp Cumhuriyet’e sahip çıkmak zorundadır” diyen Amcaoğlu, şu anda gelinen noktadan gururlu olduklarını dile getirdi.

Amcaoğlu, “Ulu Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ sözünden hareketle, bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şükürler olsun Cumhuriyetimizin bugüne” diyerek, konuşmasını tamamladı.

ÖZDURU: “CUMHURİYETİMİZİN 38’İNCİ YILINI KUTLAMANIN KIVANÇ VE MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bedel Kibrit Özduru ise, Cumhuriyetin 38’inci yılını kutlamanın kıvanç ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Özduru, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelebilmek için İngiliz sömürge yönetimine ve Enosis siyasetine karşı büyük bir mücadele verdiğini ancak bugün bile bağımsızlığını yok etmeye çalışan güçler olduğunu dile getirdi.

KKTC toprakları için canını feda eden mücahit ve mehmetçiklere rahmet dileyen Özduru, canı pahasına Kıbrıslı Türklerin bu adada var olabilmesi için emek veren herkese de saygı ve şükranlarını sundu.

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12/11/2021 14:26