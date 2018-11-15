15 Kasım Kutlama Mesajları...

KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) , Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği ve KKTC Ülkü Ocakları Derneği mesaj yayımladı.

KKTO

KTTO mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme isteğinin ve mücadelesinin sonucu olduğu, bu sonuca ulaşmanın da, uzun ve zorlu bir mücadeleyi gerektirdiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinden başarı ile çıktığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak; ekonomik ve sosyal gelişmemize çağdaş dünyanın bir parçası olarak devam edebilmek için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bugünkü mücadelemiz, en az varoluş mücadelemiz kadar önemli ve kutsaldır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu önemli ve onurlu mücadelede de yerini almaktadır ve almaya devam edecektir.

Bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin bütün neferlerini kutlar ve başarılarının devamını dileriz”.

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan mesajında, Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişi ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyet’in 35’inci kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutladı.

Benan mesajında, “Başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi ise minnet ve şükranla selamlıyorum. Büyük Türk Ulusu’na, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yenileriz. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

KKTC ÜLKÜ OCAKLARI

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı da, Kıbrıs Türklüğünün 15 Kasım 1983 tarihinde kazandığı bağımsızlığın 35. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşıladıklarını kaydetti.

Arıcı mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Ülkücü-milliyetçi Türk gençleri bugün vatan toprağının kanla alındığı iman ve bilinciyle, Turan coğrafyasının her bir karesini nasıl görüyorsa Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in dünyaya gözlerini açtığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni aynı sevdayla benimseyerek bu toprakların zerresini Anadolu topraklarının zerresinden ayırmamaktadır. Tüm inanç ve kararlılığımızla haykırıyoruz: Kıbrıs; Türk’ün gönlü, Turan’ın gözbebeği ve Türklüğün vazgeçilmez sevdasıdır.

Bu bilinçle Kıbrıs davasına hayatını adayan Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Bey başta olmak üzere vatan toprağı için kanını döken tüm mücahitlerimize minnetlerimizi ve dualarımızı sunuyoruz”.