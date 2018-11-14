15 Kasım kutlamaları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açılış konuşmasıyla başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde törenlerle kutlanacak.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılış konuşmasına “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. yılında hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” diyerek başladı. Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün Cumhuriyeti ilan edene kadar süreci özetlediği konuşmasında, ekonomik yönden yaşanan sıkıntılara da işaret etti.

Son zamanlarda sıkıntılı günlerden geçildiğini ve Türk Lirasının döviz karşısında ciddi değer kaybına uğramasının olumsuzluklarının yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu zor dönemi aşmak için tüm devlet ve hükümet yetkilileri, Meclis ve toplum olarak, Türkiye ile de yakın dayanışma içerisinde çalışmak zorundayız” dedi.

Akıncı alınması gereken tedbirler için süratle adım atılmasını istedi.

“ Halkımızı rahatlatacak tedbirleri, geleceğe dair umutların erozyona uğramasına fırsat vermeden almak durumundayız. Bu konuda gerek kendi içimizde gerekse Türkiye’den beklenen adımların süratle atılmasında büyük yarar olacaktır diye düşünüyorum. ”

Konuşmasında acil önlem alınması gereken konulara da dikkat çeken Akıncı eğitim ile ilgili gelişmeleri değerlendirirken, eğitimde sağlıklı gelişlmenin sadece rakamlarla olamayacağını vurguladı.

“Eğitimde sağlıklı gelişme, sadece rakamlarla ifade edilen bir husus olamaz. Kaliteli bilimsel eğitim, açılan ve açılacak üniversitelerin yeterli alt yapıya sahip olmaları, öğretim elemanlarının donanımı gibi hususlar son derece hayatidir. Bunun için katılımcı bilimsel planlama yapmanın ve bunu uygulamanın önemi ortadadır. Yüksek öğrenimde akreditasyon ve denetleme kurumu olarak özerk bir yapıda hizmet beklediğimiz YÖDAK’ın bunca yıldır minimum personel ve mekan sorunu ile boğuşmakta olduğunu ve bunun bir an önce giderilmesi gerektiğini, bu alana verdiğimiz önem bakımından, vurgulamayı gerekli görmekteyim”

Diğer bir gelişen sektörün ise turizm olduğunu belirten Cumhurbaşkanı bu konuda da yapılması gerekenlere işaret etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmde de olduğu yerden çok daha iyi noktalara ulaşacağına güveniyorum. Kuşkusuz hiç akıldan çıkarılmaması gereken hususların başında şehir planlama ve yerel yönetim hizmetlerinin üst düzeye çıkarılması; çevre koruma ve çevre temizliği bilincinin her zaman canlı tutulmasıdır.”

Konuşmasında trafik sorununun da altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplu taşımacılığını önemine vurgu yaptı.

“Trafikte yitirdiğimiz canlar savaşta şehit düşen kardeşlerimizin nerede ise iki katına ulaşmış bulunmaktadır. Bu rakamlar bize uyarıcı olmalıdır. Trafikte, bir yandan eğitim, bir yandan denetim ve caydırıcılık ama bir yandan da alt yapı iyileştirme çalışmaları aralıksız devam etmeli, yollarımız daha güvenli hale gelmeli, toplu taşımacılığa da gereken önem verilmelidir.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasında ülkede yıllar itibariyle ağırlaşan ve büyük bir sorun haline gelen uyuşturucu kullanımına da dikkat çekerek, şu düşüncelerini paylaştı:

“Ülkemizde yıllar itibarı ile ağırlaşmakta olan büyük bir sorun olarak uyuşturucu kullanımı, özellikle gençlerimizi pençesine almaya devam etmektedir. Bu konuda çok daha etkili yöntemlerle uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede giderek artan kriminal olaylar karşısında da toplumun büyük bir tedirginlik içinde olduğunu işaret etti.

“Artan cinayetler ve kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri hepimizi derinden sarsmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana işlenen 181 cinayetin 53’ü kadınları hedef almıştır. Bu konuda elbirliğiyle mücadele etmeliyiz. Şiddetin her türüne ama özellikle kadına karşı şiddete karşı duyarlılığı geliştirmek, kadının toplumda ve ekonomik ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri alması için uğraş vermek devletin görevidir diye düşünüyorum.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 35. yılda kuşkusuz üzerinde durulması gereken konuların bunlarla sınırlı olmadığını, sağlık, tarım, çalışma alanı, kamu reformu ihtiyacı ve diğer tüm alanlarda planlı çalışmalarla ve Türkiye’nin de desteklediği ekonomik programlarla daha iyi bir geleceğe ulaşabileceklerine inanç belirtti.

Akıncı, Kıbrıs sorununa da değindiği konuşmasında “Şu kadarını ifade etmek istiyorum ki; daha önce de sıklıkla belirttiğim gibi, ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakere süreçleri artık geride kalmıştır. Bu hususun Birleşmiş Milletler raporlarında da yer almaya başlamış olması memnuniyet vericidir” dedi.

“Cumhurbaşkanı Akıncı bu modalitenin yanı sıra, geçmişteki mutabakatlara bağlı kalarak adada egemenliğin iki eşit taraftan neşet edeceği, siyaseten eşit iki kurucu devletin varlığına dayalı yeni bir federal ortaklığı oluşturmaya hazır olacağız. Her iki tarafın eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasının koşullarını oluşturmak, yine her iki tarafın iradesine bağlıdır.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının her zaman olduğu gibi yapıcı ancak haklarını korumanın da bilincinde olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabul edecek. Cumhurbaşkanı Akıncı, akşam saat 19.00’da ise Lefkoşa Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek.

Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı coşkusuna bu yıl da Türkiye’den ve diğer bazı ülkelerden konuk heyetler de ortak olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kutlamalara katılmak üzere bu akşam özel uçakla adaya gelecek.

Kutlamalar çerçevesinde bugün saat 15.00’te Dr. Fazıl Küçük’ün; 15.30’daysa Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarında tören düzenlenecek.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki tören yarın sabah 08.00’de; Atatürk Anıtı’ndaki tören ise 09.30’da gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

Kutlamalar kapsamında Solo Türk gösterisi yarın saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı’nda yer alacak.

15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde tüm ilçelerde de törenler düzenlenecek.