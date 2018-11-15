15 Kasım Türkiye'de kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'de de törenler düzenlendi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de İstanbul, İzmir, ve Mersin'de de törenlerle kutladı.

KKTC'NİN İZMİR BAŞKONSOLOSU İPAL EMİN: "KIBRIS TÜRK HALKI, ANAVATAN TÜRKİYE İLE TEK MİLLET İKİ DEVLET OLMANIN, DİĞER BİR DEĞİŞLE BÜYÜK TÜRK ULUSUNUN KOPMAZ BİR PARÇASI OLMANIN BİLİNCİYLE HAREKET ETMEKTEDİR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, KKTC'nin İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Emin, törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1983 yılında kurulduğunu ve Kıbrıs Türkünün, cumhuriyeti kurana kadar çok meşakkatli yollardan geçtiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, hür iradesiyle kendi geleceğini belirleme hakkından hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, zorlu ama haklı mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu 35 yıl önce tüm dünyaya kanıtladığını aktaran Emin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ederek tarihi mücadelesini taçlandırdığını belirtti.

Emin, anavatan Türkiye'nin manevi ve mali desteğiyle KKTC'nin yanında olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile tek millet iki devlet olmanın, diğer bir değişle büyük Türk ulusunun kopmaz bir parçası olmanın bilinciyle hareket etmektedir. Anavatan Türkiye ile koparılamaz bağlarımız mevcuttur. Birlik ve beraberlik içinde milli davaya olan inancımız ise adada Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik ve özgürlük mücadelesinde en büyük gücümüzdür. Yıllardır Kıbrıs Türk ve Rum tarafı arasında süregelen görüşmelerde hedefimiz, iki kesimli siyasi ve egemen eşitlik ile özgürlük temelinde adil ve kalıcı bir çözüm olmuştur. Olmazsa olmazlarımız anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüdür. Kıbrıs Türkü yıllarca verilen zorlu mücadelenin ardından tesis edilen güvenliğinden asla vazgeçmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs'taki varlığı, tüm adadaki barışın ve huzurun teminatıdır, biz Kıbrıslı Türklerin güvencesidir."

Kıbrıs Rum kesiminin, çeşitli gerekçelerle müzakere masasından kaçmaya devam ettiğini vurgulayan Emin, Yunanistan'ın ise bu süreci "baltaladığını" aktardı.

Emin, Kıbrıs Türkünün barışçıl çizgisinden ayrılmadan, adada azınlık olarak görülmeyi kabul etmeden haklarını savunmaya devam ettiğini dile getirerek, "Kıbrıs Türkünün, anavatan Türkiye'nin garantörü olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceği bilinmelidir." dedi.

Törene, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Sibel Algan, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ ve gaziler katıldı.

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KKTC'NİN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MERSİN'DE DE TÖRENLE KUTLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İnanıroğlu, konuşmasında, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü, harekatın başlangıç noktası olan Mersin'de kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

KKTC'nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğe olan inancının sonucu olduğunu belirten İnanıroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün 100 binin üzerinde öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü, 19 üniversitesi bulunan ve yılda 2 milyon turistin ziyaret ettiği eğitim ve turizm cenneti ülkemiz ekonomisi kalkınmakta, Kıbrıs Türk halkı geleceğe daha umutla bakmaktadır. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız."

Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu.

Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve gaziler de katıldı.

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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA İSTANBUL TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve yurttaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, törende yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Kıbrıs halkının uzun yıllar vermiş olduğu zorlu mücadele ve cesaretin karşılığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kavuştuğunu dile getiren Yönlüer, şöyle devam etti:

''Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle meşru haklarından feragat edemeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. KKTC halkı olarak, ana vatanımız Türkiye ile güvenlik, istikrar, iş birliği ve refah içerisinde adada yaşayabilir, kalıcı ve kapsamlı bir uzlaşmaya varılması gayesi ile defaten gösterdiğimiz iyi niyet ve sarf ettiğimiz çaba aşikardır. Ancak Kıbrıs Türk halkı geçmişi unutmamıştır. 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmasına fırsat vermeyecektir. En büyük güvencemiz olan Cumhuriyetimizin kalkınmasına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir.''

Yönlüer'in anı defterini imzalamasının ardından tören sona erdi.

Tören sonunda gaziler, toplu fotoğraf çektirdi.