15 Kasım’da Bazı Güzergahlar Trafik Akışına Kapalı Olacak

15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümü kutlama tören programı nedeniyle bazı güzergahlar trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Kasım Pazartesi Lefkoşa’da saat 07.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Dr. Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol güzergahı trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.

Açıklamada, diğer yönlerden gelecek sürücüler için şu bilgler verildi:

“Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları, Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli Çemberini kullanmaları, Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy – Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları, Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş Işıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları rica olunur.”

GAZİMAĞUSA

15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümü kutlama töreni nedeniyle Gazimağusa’da da, saat 11.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar İsmet İnönü Bulvarı, DAÜ Çemberi ile Sulu Çember arasında kalan kısmı ve Baykal Çemberi ise saat 13.00’de trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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12/11/2021 12:55