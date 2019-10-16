15 Kasım'da büyük ikramiye 1 Milyon TL
16/10/2019
HK
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Devlet Piyangosu 15 Kasım özel çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye verecek.
KKTC’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım’da gerçekleşecek Devlet Piyangosu özel çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon TL olacak. 1 milyon TL için gerçekleşecek çekiliş talihli bulunana kadar devam edecek.
Devlet Piyangosu, 15 Kasım tarihli çekilişinde toplamda 2 milyon 490 bin TL kazandıracak.
15 Kasım Özel Çekilişinde büyük ikramiye tam 1.000.000 TL ve çıkana kadar çekilecek!
İKRAMİYE LİSTESİ
1 Kişiye - 1.000.000 TL
1 Kişiye - 100.000 TL
3 Kişiye - 10.000 TL
4 Kişiye - 5.000 TL
5 Kişiye - 2.500 TL
20 Kişiye - 1.250 TL
20 Kişiye - 750 TL
25 Kişiye - 250 TL
40 Kişiye - 150 TL
400 Kişiye - 75 TL
4000 Kişiye - 50 TL
40.000 Kişiye (AMORTİ) - 25 TL
45 Kişiye (TESELLİ) - 1.000 TL
"TOPLAM İKRAMİYE 2.489.750 TL"