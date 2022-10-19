15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyar olacak!

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yönetimi, gelecek ay dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağını öngördüklerini, bu nedenle hükümetlerin eşitsizliğe ve yaşam standartlarının düşüklüğüne karşı acil önlem alması gerektiğini açıkladı. UNFPA Genel Müdürü Dr. Natalia Kanem, nüfus artışında en savunmasız durumda olan kadınlara, çocuklara ve diğer mağdurlara yardım edilmesi çağrısında bulundu. Kanem, 15 Kasım’da dünya nüfusunun 8 milyara ulaşarak bir dönüm noktasına gelinmesinin alarm verilmesini gerektirmediğini belirtirken “İnsan sayısının çokluğu korku nedeni değildir. Dünya

aşırı kalabalık, kaynaklar yetersiz diye endişelenmeye gerek yok

ama önlem alınmalı” dedi.

NÜFUS KONTROLÜ!

Milliyet'te yer alan habere göre Kanem, hükümetlerin sadece sayılara odaklanması halinde, “etkisiz ve tehlikeli” olduğu tarih boyunca görülen nüfus kontrollerini dayatma riskiyle karşı karşıya kalınacağını dile getirdi.

Kadınların hamileliklerine karar verme haklarını ellerinden alan insan hakları ihlallerinin tekrarlanmaması gerektiğini söyleyen Kanem, “Bu ihlaller, zorla kısırlaştırma kampanyalarından aile planlaması ve doğum kontrolüne yönelik kısıtlamalara kadar, nüfus artışını engelleme politikalarını kalıcı

hale getirebilir” dedi.

‘EŞİTSİZLİK ARTIYOR’

Aslında küresel nüfus artışı 1960’lardan bu yana yarıya inerek yüzde 1’in altına düştü. Ama uzmanlar buna rağmen bu kadar nüfus artışının bile eşitsizliği, iklim krizini, göç sorunlarını tetiklediğini söylüyor. Bundan da en büyük zararı kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı kişilerin gördüğünü söylüyorlar.

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19/10/2022 11:19